Canoni più equilibrati sulle concessioni demaniali marittime pertinenziali: respirano le aziende

Attualità

Rimini

| 09:54 - 05 Luglio 2020

Annullato l'aumento dei canoni pertinenziali.

E’ arrivata l’approvazione da parte della commissione Bilancio della Camera dei Deputati di un emendamento al Decreto Rilancio che rende più equilibrati i canoni sulle concessioni demaniali marittime delle imprese cosiddette “pertinenziali”, ovvero che operano su beni in muratura incamerati dallo Stato. Da tempo si dibatte sul tema che pesava anche in Emilia-Romagna su molte imprese turistico-balneari. Stiamo parlando di ristoranti, circoli nautici, bar, stabilimenti balneari che a differenza di altri, sono soggetti a canoni davvero elevati. Senza questo intervento, che abbiamo fortemente voluto, il rischio sarebbe stata la chiusura di queste attività.”Si tratta di una norma “salva-pertinenziali”, che, oltre a rivedere i criteri di calcolo dei canoni delle concessioni, riapre i termini per risolvere il contenzioso sull’applicazione dei valori Omi (l'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle Entrate), già oggetto di una sanatoria nel 2013.



“E’ il risultato di un impegno politico e istituzionale condiviso, e questo via libera alla Camera è un ottimo risultato. Adesso molte attività economiche possono guardare al proprio futuro con maggiore serenità”. E’ il commento del presidente della Regione, Stefano Bonaccini e dell’assessore regionale al Turismo e Commercio Andrea Corsini.