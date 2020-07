Incidente nella notte nel riminese: grave un motociclista

Cronaca

Morciano di Romagna

| 08:07 - 05 Luglio 2020

Un motociclista è uscito di strada a Morciano di Romagna all'1.40 della notte, tra il 4 e il 5 luglio. La dinamica dell’incidente è in corso di definizione da parte dei Carabinieri. Pare che l’uomo, di cui per il momento non si conoscono le generalità, abbia fatto tutto da solo, in via Serrata, all'altezza del civico 18/20, non lontano dal centro cittadino. Il ferito è stato soccorso dall’equipe del 118 e trasportato in ambulanza, in codice rosso, all’ospedale "Bufalini" di Cesena, con un codice di massima gravità.