Rischia di annegare nella acque di Riccione: 19enne in gravi condizioni in ospedale

Riccione

| 17:55 - 04 Luglio 2020

Mare agitato a Riccione (Foto repertorio).

Si trova in gravi condizioni all’ospedale ‘Infermi’ di Rimini un giovane 19enne soccorso nella acque di fronte al bagno 80, a Riccione. I fatti sono accaduti dopo le 15. Il ragazzo, per cause in corso di accertamento, forse per il mare molto agitato, è stato soccorso dopo esser stato notato dal bagnino di salvataggio mentre annaspava. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’auto medica che hanno trasportato con un codice di massima gravità il 19enne al nosocomio riminese. Intervenuta anche la Capitaneria di Porto.



In tutta la costa, dato lo stato del mare agitato, numerosi sono stati gli interventi dei bagnini, per scongiurare un'altra tragedia, quella di questa mattina all’alba che ha visto una 17enne annegare nelle acque di Riccione.