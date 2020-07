Attualità

Riccione

| 14:46 - 04 Luglio 2020

Foto del lettore.

Baby gang e vandali in azione nella Perla Verde. Un lettore invia due scatti che raffigurano un cestino dell'immondizia rovesciato e la terra di vasi sparpagliata per terra, all'altezza del Lungomare della Repubblica di Riccione. Evidenzia il nostro lettore: "La Perla Verde è invasa da ondate di giovani adolescenti e tra questi ci sono anche chi si diverte a distruggere e vandalizzare tutto quello che capita a tiro. come contenitori di rifiuti o piante ornamentali".