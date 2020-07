Attualità

Sant' Agata Feltria

| 14:40 - 04 Luglio 2020

La grandine caduta in Alta Valmarecchia.

Un nostro lettore ha inviato alcune foto dell'eccezionale grandinata che si è abbattuta ieri (venerdì 3 luglio) in Alta Valmarecchia. Guido, residente in località Sapigno, a Sant'Agata Feltria, ci mostra chicchi di grandine dalle dimensioni di un palla da tennis. "Mai vista una grandine così. Le coltivazioni rase al suolo, ma si sono anche rotti i lucernari e le tegole delle case", ci racconta. Non sono mancati i danni alle carrozzerie delle automobili.