Dalla Grecia a Rimini, migrante viaggia tra il vano ruota e il fondale di un camion

Cronaca

Rimini

| 14:33 - 04 Luglio 2020

Polizia (foto di repertorio).

La Polizia di Rimini è intervenuta in soccorso di un minore afghano che, nascosto tra il vano ruota ed il fondale di un tir proveniente dalla Grecia, è stato ritrovato in piena notte davanti al Centro Agro Alimentare di Rimini. Il custode del centro, intorno all'una di questa notte, si è trovato davanti il giovane, malconcio ed in stato di evidente difficoltà motoria, dovuta alle tante ore passate rannicchiato a bordo del mezzo pesante. Immediata la segnalazione alla Polizia.



Secondo quanto ricostruito, il ragazzino aveva lasciato la Grecia due giorni fa in compagnia di due coetanei: al controllo di frontiera, prima dell'imbarco in Italia, i cani della Polizia greca avevano scoperto i compagni, ma non il ragazzino. Quest'ultimo è stato poi preso in consegna dal personale dell'ospedale Infermi di Rimini, con l'avvio della profilassi sanitaria; sarà affidato ai servizi sociali. La Polizia ha avviato le indagini, visionando i filmati del circuito di videosorveglianza del Caar.