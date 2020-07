Editoria e cinema indipendenti allo Sferisterio di Santarcangelo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:10 - 04 Luglio 2020

Una scena del film Un viaggio verso un sogno.

Poeti e scrittori sveleranno le loro anime in un dialogo con gli spettatori nel prossimo appuntamento in programma allo Sferisterio. Lunedì 6 luglio alle 21, Fara editore e la biblioteca Baldini hanno infatti organizzato un incontro fra autori e pubblico dal titolo “Il racconto delle emozioni”: ospiti della serata, scrittori e poeti della casa editrice indipendente riminese che leggeranno alcuni brani delle loro opere.

Per partecipare all’evento è consigliata la prenotazione a: biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it – 0541/356.299.



“In viaggio verso un sogno” è invece il titolo del film in programma alle ore 21,30 di martedì 7 luglio. Diretto da Tyler Nilson e Michael Schwartz, la pellicola racconta la storia di Zak, giovane ragazzo con la sindrome di Down, che decide di fuggire dall'istituto dove vive per inseguire il suo sogno di diventare un vero wrestler e che verrà aiutato da un criminale in fuga dalle autorità che gli farà da coach.

Per assistere alle proiezioni è consigliata la prenotazione tramite mail a prenotazioni.supercinema@gmail.com entro le ore 12 del giorno stesso di proiezione, o compilando l'apposito Google form sulla home page del sito https://supercinemasantarcangelo.co (ingresso 5 euro).