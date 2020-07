Rinascita Basket Rimini: prolungato il contratto a Giorgio Broglia

Sport

Rimini

12:11 - 04 Luglio 2020

Le parole di Broglia sulla conferma in biancorosso.

Un'altra conferma in casa Rinascita Basket Rimini. E' stato infatti prolungato il contratto con Giorgio Broglia, che si è ampiamente meritato la riconferma grazie alla sua ottima seconda parte di stagione dove ha offerto un contributo decisivo in vittorie molto sofferte: su tutti, da ricordare la tripla del sorpasso in trasferta contro Cento che ha permesso ai biancorossi di battere l'allora prima in classifica. Broglia vestirà dunque i colori biancorossi per il terzo anno consecutivo, sin dalla nascita del progetto RBR. Un punto di riferimento nello spogliatoio ed un componente dello "zoccolo duro" di questa pur giovane squadra. "Non avevo mai fatto 3 stagioni nella stessa squadra. - commenta Broglia - Ma quando due anni fa ho 'sposato' il progetto ero sicuro sarebbe stata una storia speciale!"