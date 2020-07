Calcio RSM: San Giovanni, dal Gatteo dopo Fancellu c'è Comuniello

Sport

04 Luglio 2020

Comuniello con la maglia del San Giovanni.



Dopo il ritorno fra i pali di Andrea Manzaroli e la scelta di Nicolò Fancellu per il reparto offensivo, il San Giovanni piazza il colpo da 90: oltre all’attaccante esterno, dal Gatteo F.C arriva infatti anche Andrea Comuniello. Centrocampista classe 1995 dallo spiccato senso del gol (ne ha messi insieme oltre trenta negli ultimi tre anni in Promozione andando sempre in doppia cifra), il 25enne era la bandiera del club del Cesenate, che ha salutato con un bel messaggio sulla sua pagina Facebook.



"Andrea è uno di quei giocatori che fanno compiere un bel salto di qualità alle squadre che hanno la fortuna di averlo a disposizione. Aggiunge alla rosa un importante quid di qualità e una confidenza con la porta avversaria senza eguali per i centrocampisti del territorio. Siamo molto contenti di come stiamo muovendoci sul mercato”, commenta il presidente Massimiliano Venturi, che coglie l’occasione per annunciare anche le diverse conferme e lo zoccolo duro a disposizione di mister Paolo Baffoni e del vice Antonio Guerrieri: “Restano con noi anche per la prossima stagione il portiere Arena, i difensori Enea Senja, Michele Tasini, Nicola Conti, Nicolò Tamagnini e Federico Urbinati, i centrocampisti Lorenzo Magnani, Giulio Strologo, Alberto Righini ed Edoardo Cecchetti e gli attaccanti Marco Ugolini, Andrea Moroni e Lorenzo Fortunato”.