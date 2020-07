Arriva il Wi-Fi gratuito nel Comune di Pennabilli

Attualità

Pennabilli

| 11:14 - 04 Luglio 2020





Dopo aver vinto il bando europeo Wi-Fi 4Eu, da oggi sono attive le antenne Wi-Fi in tutte le località del Comune di Pennabilli. Gli impianti installati sono 10; essi sono stati forniti dall’azienda riminese Rectiphy Srl e sono conformi alle caratteristiche richieste dal bando europeo. I dispositivi installati supportano una banda fino a 300 Mbps, limitati solo dalla copertura dalla telefonia mobile di Tim. La copertura è presente fino a 200 mt in area libera, nel totale rispetto delle norme sull’inquinamento elettromagnetico. L’accesso, denominato One-Click Access, è privo di obbligo di registrazione e password. "È stata così portata a termine, un’altra piccola ma importante conquista della nostra amministrazione Comunale", si legge in una nota del Comune di Pennabilli.