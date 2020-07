Sport

Santarcangelo di Romagna

| 11:07 - 04 Luglio 2020

Da sinistra Mezgour, il ds Cipriani e Merendino.

Due acquisti di esperienza per il Sant'Ermete, che questa mattina (sabato 4 luglio) ha ufficializzato i primi due acquisti della gestione Cipriani: il difensore Dario Merendino, 36 anni, che nelle ultime stagioni ha militato nel campionato sammarinese nel Faetano e nel Tre Penne, ma in Italia ha vestito le maglie del Forlì, del Ravenna, del Riccione, del Russi e dell'Alfonsine. In attacco arriva dal Novafeltria Adil Mezgour, 37 anni.