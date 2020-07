Cinema Tiberio di Rimini: per Doc in Tour proiezione di The Observer

Eventi

Rimini

| 10:48 - 04 Luglio 2020

Una scena del docufilm The Observer.

Prosegue al Cinema Tiberio di Rimini la rassegna FICE Emilia Romagna Doc in Tour, il tradizionale appuntamento dedicato al documentario emiliano-romagnolo: la rassegna è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili distanziati (58) per la normativa vigente in materia sanitaria. I posti verranno assegnati direttamente in biglietteria in ogni serata, non si effettuano prenotazioni. Le proiezioni iniziano alle ore 21.

Lunedì 6 luglio è in programma il film The Observer di Rita Andreetti: nell'Agosto 2014, l'undicesima edizione del Beijing Independent Film Festival, dopo numerose minacce da parte delle autorità, è stata chiuso. Il governo Cinese non poteva tollerare la diffusione di film dal contenuto "sensibile", in particolare un documentario storico chiamato "Spark". La notizia ha scosso registi, autori e opinione pubblica; la ricerca dell'uomo il cui lavoro aveva spinto il governo a compiere un gesto così estremo si era resa necessaria. In "The Observer" Rita Andreetti ci fa conoscere lo straordinario lavoro di un artista dissidente cinese, Hu Jie. Filmmaker autodidatta, animato da una perseveranza stupefacente, lungo il corso della sua carriera, è riuscito a portare a termine oltre 30 documentari il cui contenuto è di vitale importanza per comprendere la società Cinese e preservarne la memoria. Nonostante le pressioni e le persecuzioni il suo desiderio di raccontare storie vere è ancora forte, così come il silenzio che gli è stato imposto. Un silenzio che questo film vuole rompere.