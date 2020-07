VIDEO Tragedia all'alba: bagno fatale nelle acque di Riccione, muore a 17 anni

Cronaca

Riccione

| 09:44 - 04 Luglio 2020

La vacanza si è trasformata in tragedia per quattro giovani che questa mattina, poco dopo le sei, hanno deciso di fare un bagno, all’alba, forse per chiudere in bellezza una nottata in allegria. Le due ragazze del gruppo, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbero allontanate: si tratta di una 18enne e di una 17enne, avvistate al largo in difficoltà. La Capitaneria di Porto, immediatamente allertata e giunta sul posto, hanno recuperato le giovani all'altezza del bagno 104: purtroppo la 17enne è deceduta per annegamento, l’altra è stata recuperata in condizioni di media gravità. Intervenuti anche i soccorsi del 118 che hanno portato la 18enne all’ospedale di Riccione. Il corpo della giovane deceduta è stato trasportato a Rimini. Indagano i carabinieri. La Procura di Rimini ha disposto l'autopsia per capire le cause che hanno portato alla morte della 17enne, di Torino, in vacanza in Riviera. La 18enne è stata portata in ospedale e le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.