FOTO Novafeltria, bomba d'acqua e grandine: il muro crolla sulla strada

Cronaca

Novafeltria

| 19:33 - 03 Luglio 2020

Il muro crollato in via Cavour nel centro di Novafeltria.

Sono ingenti i danni provocati a Novafeltria dalla forte cella temporalesca che ha generato una grandinata intorno alle 17.30 di oggi (venerdì 3 luglio). Anche all'Istituto Scolastico Tonino Guerra si sono registrati allagamenti ai piani inferiori, mentre in via Cavour è crollato un muretto, a causa dell'effetto erosivo delle infiltrazioni d'acqua. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco: è stato chiuso al transito delle auto la parte di strada che collega alla strada Marecchiese. Secondo una stima, sono 30 i mm di pioggia che sono caduti in poco tempo.