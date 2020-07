Coronavirus: nel riminese 27 casi attivi, due nuove guarigioni

Attualità

Rimini

| 19:29 - 03 Luglio 2020

Sede di Rimini dell'Ausl Romagna.

Sono 27 i casi attivi in Provincia di Rimini legati alla pandemia da nuovo Coronavirus. Il nuovo caso - asintomatico - è sempre di un residente fuori Provincia, un uomo, risultato positivo al tampone a seguito di test sierologico. Sono invece due le nuove guarigioni. La Prefettura precisa che "ammontano dunque in totale a 2.198 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, di cui 2.084 residenti in provincia e 114 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali". Tornando agli attuali casi di positività sono 10 a Rimini, 4 a Cattolica, 2 a San Giovanni in Marignano, 2 a Riccione, 1 a Misano Adriatico, 2 a Morciano, 2 a Montescudo Monte Colombo, 1 a testa per Santarcangelo di Romagna, San Clemente, Coriano, San Leo.



Comune per Comune



Rimini 812 casi totali, 103 decessi, 699 guariti

Cattolica 275 casi totali, 38 decessi, 233 guariti

Riccione 263 casi totali, 38 decessi, 223 guariti

Misano A. 130 casi totali, 16 decessi, 113 guariti

San Giovanni in M. 143 casi totali, 14 decessi, 127 guariti

Montescudo Monte Colombo 41 casi totali, 2 decessi, 37 guariti

Morciano 48 casi totali, 4 decessi, 42 guariti

Santarcangelo 78 casi totali, 4 decessi, 73 guariti

San Clemente 41 casi totali, 5 decessi, 35 guariti

Coriano 80 casi totali, 7 decessi, 72 guariti

San Leo 10 casi totali, 0 decessi, 9 guariti.



Comuni Covid-19 free: Bellaria Igea Marina, Novafeltria, Saludecio, Verucchio, Pennabilli, Mondaino, Montefiore Conca, Gemmano, Montegridolfo, Talamello, Poggio Torriana, Maiolo, Sant'Agata Feltria.



Casteldelci non ha mai registrato casi di positività.