Mondaino: nasce associazione per promuovere gli eventi del territorio

Mondaino

| 18:27 - 03 Luglio 2020

Nasce l'associazione turistica di Mondaino e del Torrente Tavollo. Un progetto che sembrava difficile da realizzare e che si pone l'obiettivo di riunire gran parte delle attività artistiche, culturali e commerciali di Mondaino sotto ad un'unica identità e dare vita ad un progetto di promozione del territorio. L'associazione è ora divenuta realtà grazie

a Fabrizio Ciotti, presidente della locale Pro Loco e grazie a Pierpaolo Saioni, suo stretto collaboratore; e si presenta al pubblico con un nuovo marchio, che incarna i valori e gli obiettivi di questo progetto.



Tante realtà, un'unica identità



“Mettere insieme oltre 25 realtà, dalla cultura all'enogastronomia, passando per la ricettività turistica l'artigianato e la musica, sembrava un'impresa impossibile - afferma Pierpaolo Saioni, presidente dell'associazione - ma ci siamo riusciti”.



Stanno arrivando richieste di adesione da tutto il territorio, segno che in tanti stanno accorgendo del potenziale di questo progetto di promozione.



“Dopo anni di esperienza alla Proloco di Mondaino - aggiunge Saioni - ci sentivamo pronti. Ora l'associazione può fare da volano per il turismo di tutta la Valconca”.



L'obiettivo dell'associazione turistica di Mondaino e del Torrente Tavollo è quindi promuovere i tanti eventi di Mondaino, le varie realtà che costituiscono il tessuto del territorio, facendo scoprire l’entroterra, la città e i tesori paesaggistici troppo spesso sconosciuti ai turisti. La promozione non riguarderà solo il borgo di Mondaino, ma anche le città e i paesi limitrofi della Valconca. Per questo motivo nella denominazione è stato inserito Torrente Tavollo con il fine, appunto, di coinvolgere esperienze presenti nei comuni bagnati da questo Torrente, che ha la sua fonte proprio a Mondaino.



Il marchio



Il marchio è stato realizzato dall'agenzia di comunicazione e marketing Retorica di Riccione. La proposta scelta dalle attività che compongono l'associazione rappresenta una mano, ispirata alla forma semicircolare della piazza principale di Mondaino, dove le dite simboleggiano gli archi.



"La mano - spiega Elena Mantovani, grafica di Retorica - rappresenta l'accoglienza. È in piazza che le persone si incontrano. Ci piaceva l'idea di un palmo aperto, che esprime fiducia, dove far incontrare tutte le realtà di Mondaino e i turisti".