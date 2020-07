Riccione: sorpresa al ristorante, incontro a cena con Vasco Rossi

Attualità

Riccione

| 17:43 - 03 Luglio 2020

Vasco Rossi tra Antonella e Vanessa, foto Ballante.

Ieri sera (giovedì 2 luglio) Vasco Rossi ha cenato al Ristorante Gher, sul porto di Riccione. Una sorpresa inaspettata per un'altro gruppo di commensali, quello formato da Michele Grossi, industriale, già produttore per cortometraggi cinematografici, attualmente creatore del brand #siamperfetti di Bologna; da Antonella Pfeiffer, responsabile organizzazione, eventi e comunicazione; dal fratello Raffaele e la cognata Vanessa. Il loro tavolo era vicino a quello del Blasco, in compagnia di alcuni amici. C'è stata dunque l'occasione di scattare qualche foto a ricordo della serata, mentre Antonella e Vanessa hanno invitato Vasco Rossi a Bologna, a cena al ristorante Il Vicolo.



Ballante