Calcio Femminile Serie A: rinforzo dal Giappone per il San Marino

| 16:40 - 03 Luglio 2020

Shino Kunisawa (foto dal web).

Incassata l’ufficialità della promozione nella massima divisione del calcio femminile italiano, per la San Marino Academy si apre di fatto la fase nella quale modellare la rosa per il primo, storico campionato di Serie A nella storia del club. La palla, idealmente, passa al Direttore Sportivo Ivan Zannoni che oggi – venerdì 3 luglio 2020 – ufficializza l’arrivo della prima calciatrice extraeuropea della San Marino Academy.



Si tratta di Shino Kunisawa, 29enne centrocampista di passaporto giapponese ed approdata in Serie A la scorsa stagione, ingaggiata dal Tavagnacco. Nelle sue 14 partite da titolare ha trovato la via della rete nell’ultima sfida disputata: un gol in casa dell’Empoli che sarebbe valso la permanenza in categoria alle friulane – non fosse arrivato il pareggio toscano a tempo scaduto, ad opera di Prugna -. Nel curriculum di Kunisawa anche un paio di apparizioni con la maglia della Nazionale giapponese, nelle amichevoli con Svezia e Svizzera disputate rispettivamente nel 2016 e 2017. Un’operazione resa possibile grazie all’agenzia Calcio Fantastico di Akira Yoshida, che si occupa dell’organizzazione di eventi tra Giappone ed Italia oltre evidentemente al trasferimento di calciatori e calciatrici di tutti i livelli.



La new entry si presenta ai nuovi tifosi Biancoazzurri: “Sono una centrocampista a cui piace costruire il gioco, leggere le situazioni, intercettare i passaggi e creare la superiorità numerica – spiega Kunisawa -. Dopo essermi laureata in un’università americana, sono tornata a giocare in Giappone al Parceiro; abbiamo vinto il campionato ed ho disputato sei stagioni in questa società tra Serie B e A. Nel frattempo ho militato dal 2016 in Nazionale giapponese e l’anno scorso è arrivata la mia prima esperienza italiana con la maglia del Tavagnacco”. Shino, che ha indossato la fascia da capitano del team friulano, racconta la sua prima avventura in Italia: “La differenza principale tra Italia e il Giappone è la tipologia del gioco. In Giappone le calciatrici sono tecniche e rapide, rispettano molto la tattica, mentre qua è maggiore la forza ed il livello fisico delle giocatrici – sottolinea Kunisawa -. Dopo aver giocato una stagione in Serie A, ho capito come meglio comportarmi in questo campionato e sicuramente cercherò di fare del mio meglio per aiutare la San Marino Academy a raggiungere i suoi obiettivi e togliersi delle soddisfazioni”. A margine del primo colpo di mercato le parole del Direttore Sportivo Ivan Zannoni: “Kunisawa è una professionista esemplare e una grande lavoratrice; si tratta di una centrocampista completa che sa abbinare qualità e quantità e potrà darci una bella mano con la sua esperienza in una zona nevralgica del campo. Siamo estremamente soddisfatti del suo arrivo in biancoazzurro”.