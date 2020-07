Una coperta da favola per i bimbi e le bimbe del nido di Poggio Torriana

Attualità

Poggio Torriana

| 16:34 - 03 Luglio 2020

Una coperta da favola, l'iniziativa didattica a Poggio Torriana.

Al rientro al nido a Poggio Torriana, dopo una lunga pausa di chiusura a causa del covid-19, i bambini e le bambine hanno trovato una gradita sorpresa: “una coperta da favola”. L’idea di scrivere e di realizzare questa fiaba è della coordinatore pedagogica, Morena Garattoni, in sinergia con le educatrici dei nidi Claudia Fabbri, Claudia Esposito, Mascia Contucci, Elisa Reggiani, Elisa Balducci ed delle due ausiliarie, Cristina Tamburini e Sabrina Mian.



L'assessore alla scuola di Poggio Torriana, Francesca Macchitella, esprime un ringraziamento speciale a loro, sottolineando che la coperta è dedicata «alle bambine e ai bambini che da sempre, nei momenti di difficoltà, proteggono gli adulti insegnando ad abbracciare la vita».



La coperta è dedicata ai piccoli Anna, Dario, Emanuel, Emily, Ivan, Leon, Leonardo, Ludovica, Maicol, Mattia, Samuele, Susanna, Teresa, Jonathan.



Il progetto nasce dalla necessità delle educatrici, insieme alla coordinatrice pedagogica dei nidi d’infanzia del comune di Poggio Torriana, non solo di lasciare una traccia di memoria di questo «tempo caratterizzato dalla straordinarietà» ma di fissare anche contenuti educativi indispensabili per affrontare un evento, quello dell’epidemia di Covid 19, che, a partire dal mese di febbraio 2020, ha comportato stravolgimenti inimmaginabili nella vita, nelle abitudini e nelle relazioni di ognuno.