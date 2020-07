Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 15:17 - 03 Luglio 2020

Mercatino La casa nel Tempo (l'immagine si riferisce a un'edizione pre Covid-19).

Domenica 5 luglio in piazza Ganganelli a Santarcangelo tornano le oltre 50 bancarelle di antiquariato, modernariato e vintage de La Casa del Tempo. Il mercatino, che si svolgerà dalle 9 alle 19, seguirà le disposizioni igienico-sanitarie anti-Covid per garantire i dovuti distanziamenti di sicurezza.



La Casa del Tempo tornerà poi il prossimo mese cambiando il format: sabato 1° agosto si trasformerà infatti nel Mercatino notturno di mezza estate e si svolgerà in orario serale.