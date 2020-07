Morciano: comune mette in sicurezza l'attraversamento pedonale di via Forlani

Attualità

Morciano

| 14:52 - 03 Luglio 2020

Foto di repertorio.



Con il graduale ritorno alla normalità, a Morciano riparte anche il percorso di miglioramento e adeguamento delle strade, insieme al piano delle asfaltature. I lavori, in realtà, sono proseguiti anche durante i mesi di lockdown, ma è con l'arrivo dell'estate che alcuni dei principali cantieri prenderanno definitivamente il via.



A cominciare da via Forlani, per la quale è previsto un intervento di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sulla falsariga di quanto già attuato in via Matteotti. Si provvederà in particolar modo alla sistemazione di otti attraversamenti, che saranno dotati di isole salvagente, nuova illuminazione a led e segnaletica.



Via Forlani è di proprietà della Provincia di Rimini, ma l'amministrazione comunale, consapevole della sua pericolosità, ha provveduto ad effettuare il progetto che comporta un investimento di 70mila euro.



A seguito della autorizzazione che la Provincia dovrà concedere verrà effettuato l'appalto dei lavori con l'obiettivo di concluderli entro l'anno. Si aggiungeranno poi altri 300mila euro per il proseguimento della messa in sicurezza e delle asfaltature delle strade comunali che maggiormente necessitano di ammodernamento, secondo il cronoprogramma stabilito dagli uffici competenti. L'elenco delle strade oggetto di intervento nel 2020 sarà reso noto nei prossimi giorni.