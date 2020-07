Calcio: Ivan Zauli guiderà allenatori e giovani calciatori dell'Atletico Viserba

Sport

Rimini

| 14:46 - 03 Luglio 2020

Ivan Zauli (foto dal suo sito personale).

Il maestro di tecnica calcistica Ivan Zauli si è insediato il 1º Luglio nel direttivo dell’ASD Atletico Viserba. Per l’occasione sabato e domenica prossima inaugurerà la sua esperienza formativa viserbese con una sessione di allenamenti di perfezionamento che concluderanno il percorso di formazione intrapreso da allenatori ed atleti già da due anni, proprio qui a Viserba.



"Verrà fatto di tutto per garantire le migliori condizioni di lavoro in forma stabile al Maestro Ivan Zauli qui a Viserba con l’obiettivo di far crescere gli atleti, i giovani e gli allenatori dell’Atletico Viserba con l’applicazione delle metodologie di Ivan Zauli", illustrano Morri e Pomes del consiglio direttivo neo eletto.



"Migliorare la tecnica individuale al fine di elevare il grado di autostima dell’atleta, formazione individuale esaltate da tecniche di coaching personale, cureró personalmente la formazione degli allenatori - spiega Zauli - far crescere un giovane atleta rendendolo consapevole e padrone delle sue capacità, resterà come buona pratica anche nella vita, oltre che nel calcio e nello sport".



Le attività atletiche e di Direzione Sportiva dell’Asd Atletico Viserba saranno affidate ad Ivan Zauli, nei giorni prossimi la società incontrerà allenatori ed atleti e genitori per presentare il programma delle attività che ricalcheranno l’organizzazione degli anni precedenti.