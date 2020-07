Niente rinforzi estivi per le forze dell'ordine: Raffaelli (Lega) interroga il governo

Attualità

Rimini

| 14:35 - 03 Luglio 2020

Elena Raffaelli.



I deputati romagnoli della Lega, Jacopo Morrone ed Elena Raffaelli, attaccano il ministro Lamorgese per il mancato invio in Riviera dei rinforzi di organico per Polizia e Carabinieri. Secondo quanto riferiscono, la giustificazione è stata proprio una generica carenza di organico che impedisce di dirottare uomini in Riviera. I due deputati della Lega chiedono un passo indietro, a tutela della sicurezza di cittadini e turisti, presentando un'interrogazione ad hoc.



«Il problema si sta allargando a macchia d’olio. La decisione ministeriale sta creando allarme tra gli operatori e le amministrazioni delle località romagnole a maggiore vocazione turistica, se si escludono i comuni di Riccione e Bellaria Igea Marina che, a partire dal primo luglio, beneficiano del posto stagionale di Polizia. Preoccupa l’esclusione di comuni come Rimini o Cervia e Milano Marittima, solo per fare alcuni esempi, dove il presidio stagionale della Polizia è sempre stato una risorsa indispensabile», spiegano i due deputati, che aggiungono: «E dire che a Roma non può sfuggire che proprio quest’anno la concomitanza con l’emergenza sanitaria comporterà controlli maggiori per garantire ai turisti una vacanza serena in piena sicurezza. Poi ci sono i fatti di cronaca che puntualmente si ripetono ogni settimana, dallo spaccio di sostanze alle risse e agli atti vandalici, che impegnano le Forze dell’Ordine e che non possono essere scaricati sulla Polizia locale».