Tari: a Verucchio in arrivo nuove agevolazioni e riduzioni per famiglie e imprese

Attualità

Verucchio

| 14:30 - 03 Luglio 2020

Municipio di Verucchio.

A Verucchio in arrivo nuove agevolazioni sulla Tari, riduzioni per famiglie e imprese e il pagamento della nuova rata slitta dal 31 luglio al 30 settembre. E’ stato infatti condiviso questa mattina (venerdì 3 luglio) nella conferenza dei capigruppo un percorso di agevolazioni sul pagamento della Tari per i cittadini e le attività economiche del Comune di Verucchio.



“Cogliendo l’opportunità concessa ai Comuni di prorogare le scadenze per il versamento dei tributi e tenuto conto di quanto l’emergenza Covid-19 abbia colpito economicamente la comunità, nella prossima seduta del consiglio comunale in programma lunedì 27 luglio sarà fra gli argomenti all’ordine del giorno una delibera sulla tassa rifiuti. Delibera in cui, oltre a differire il versamento della prima rata dalla scadenza del 31 luglio al 30 settembre 2020, saranno anche previste agevolazioni e riduzioni per le famiglie e le imprese che verranno definite in queste settimane che ci separano dall’appuntamento con l’assise”, rivela l’assessore con delega al bilancio Roberto Sandon.



L’amministrazione ritiene che in un momento di graduale ripartenza ogni minima azione di sostegno possa aiutare i cittadini a organizzare al meglio la propria quotidianità e la propria attività lavorativa.