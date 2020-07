Il tennis di qualità fa tappa al circolo Venustas di Igea Marina

Sport

Bellaria Igea Marina

| 14:23 - 03 Luglio 2020

Alberto Morolli in azione.

Il tennis di qualità fa tappa in Romagna, con una bella ripartenza sui campi del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina dove da lunedì 6 luglio andrà in scena uno dei primi Open nazionali maschili dopo il lockdown.



Si tratta dell’Open “Il Ritorno” dotato di 1000 euro di montepremi. Fino a ieri gli iscritti erano 62, con la parte alta del seeding che vede tra i big il 2.3 Tommaso Compagnucci, il 2.4 Alberto Morolli (Tc Riccione), a seguire i 2.5 Enrico Baldisserri, giovane imolese che gioca per il Ct Bologna, Andrea Calogero (Tc Viserba), Nicola Filippi, grande promessa del Forum Forlì, Giacomo Magnani, Diego Zanni (Tc Viserba) ed Andrea Rondoni (Ct Cesena). Da seguire anche i 2.6 Diego Bravetti, allievo della Galimberti Tennis Academy, Matteo Ceradelli, ed il giovane ravennate Enrico Lanza Cariccio che difende i colori del Tc Riccione.



Ma non è finita qui, perché il Ct Venustas è pronto a concedere il bis visto che dall’11 luglio ospiterà il torneo nazionale Under 10-12-14-16, maschile e femminile, valido per il circuito regionale. L’estate tennistica al Ct Venustas prevede anche il torneo nazionale Open femminile (1.000 euro di montepremi) dal 1° agosto, il torneo nazionale di 3° categoria maschile dal 15 agosto ed il Master provinciale del Circuito Tpra, tappa “Gazzetta”, il 25 e 26 luglio. Intanto è in pieno svolgimento un Camp estivo per i giovani molto frequentato, diretto dal maestro Massimo Ronchi, coadiuvato dagli istruttori Leonardo Ghelfi, Carlotta Filippi e Vincenzo D’Iorio.