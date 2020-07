Inaugurato il distaccamento estivo dei Vigili del Fuoco di Bellaria Igea Marina

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:03 - 03 Luglio 2020

L'inaugurazione del distaccamento estivo dei Vigili del Fuoco a Bellaria Igea Marina.

Si è tenuta in mattinata (3 luglio), presso il Centro Operativo sovra comunale di Protezione Civile di Bellaria Igea Marina, la cerimonia ufficiale di apertura del Distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco: un momento vissuto nel rispetto delle misure anti Covid tuttora in vigore, a cui hanno preso parte autorità militari e civili, tra cui il Prefetto Vicario, Maria Antonietta Gregorio, il sindaco, una rappresentanza della Giunta e del Consiglio Comunale.



“Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini ha voluto fortemente, anche in quest’anno segnato dall’emergenza epidemiologica Covid-19, garantire l’operatività del Distaccamento di Bellaria Igea Marina che ritiene, ed è generalmente riconosciuto tale, un valore strategico enorme per tutto il territorio della zona Nord della provincia di Rimini e non solo: infatti la zona di competenza ricopre anche parte della limitrofa provincia di Forlì e Cesena”, ha spiegato il Comandante provinciale Gianfranco Tripi. “Tale risultato”, ha sottolineato, “è dovuto sicuramente alla rinnovata, preziosa e fattiva collaborazione con l’Amministrazione Comunale, che come negli anni passati ha dato un grande contributo per poter perseguire in sinergia il miglior servizio di tutela della sicurezza alla collettività. Un doveroso ringraziamento va anche alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco dell'Emilia Romagna ed all'Agenzia della Sicurezza Territoriale e della Protezione Civile della Regione Emilia Romagna.”



Da oggi e fino a termine al momento fissato al 31 agosto, presso il distaccamento saranno impiegate cinque unità a rotazione, in servizio diurno dalle 8.00 alle 20.00: due gli automezzi in dotazione, un’autopompaserbatoio e un fuoristrada attrezzato con un modulo antincendio per lo spegnimento degli incendi boschivi. Anche il distaccamento di Bellaria Igea Marina è raggiungibile contattando il numero telefonico di soccorso 115.



“In un momento così particolare, davvero riteniamo non banale l’attivazione del servizio a Bellaria Igea Marina da parte del Comando provinciale - le parole del Sindaco Filippo Giorgetti. - Una presenza, quella nel nostro centro operativo, di cui siamo grati, dal valore simbolico ma anche estremamente concreta, come testimoniano i tanti interventi realizzati nel corso delle ultime stagioni: a Bellaria Igea Marina, in tutta la zona Nord del riminese ma anche nella vicina provincia di Forlì e Cesena”, ha specificato il sindaco sottoscrivendo quanto evidenziato dal comandante.



“Le unità impiegate - ha concluso - verranno accolte in un centro moderno e funzionale, che si è dimostrato prezioso anche durante le settimane del lockdown, quando è stato quartier generale per le tante attività che, in emergenza, hanno visto protagonista la Protezione Civile a fianco dell’Amministrazione Comunale.”