Misano Adriatico: attivi due sportelli per il rilasciato delle utenze Spid

Misano Adriatico

| 13:45 - 03 Luglio 2020

Il Comune di Misano Adriatico ha attivato due sportelli per il rilascio delle utenze Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. I cittadini che desiderano attivare l'identità digitale per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti, possono ora farne richiesta gratuitamente tramite il portale Lepida e infine attivare l'utenza allo sportello. Misano ne ha previsti due, uno presso la sede municipale e uno presso lo sportello unico delle attività produttive in via Marconi. Al momento della registrazione i cittadini potranno selezionare giorno, orario e sportello in cui recarsi.

Attraverso l'identità digitale gli utenti possono accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche: tra i servizi previsti, ad esempio, la possibilità di controllare il proprio fascicolo elettronico, di accedere all'Agenzia delle Entrate e ai servizi INPS.



"L'attivazione degli sportelli per il rilascio delle utenze Spid rientra in una serie di iniziative che il Comune ha adottato, o intende adottare, per favorire la digitalizzazione delle attività e per incrementare la dematerializzazione dei procedimenti – spiega l'Assessore all'Innovazione Tecnologica Filippo Valentini -. L'emergenza sanitaria di questi mesi ha reso evidente l'importanza del poter svolgere il maggior numero di operazioni direttamente da casa, o dall'ufficio, senza doversi recare presso gli sportelli. Come amministrazione comunale siamo fermamente convinti che questo tipo di innovazione tecnologica vada favorita in ogni modo".