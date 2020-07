Frane e strade danneggiate: nel riminese 14 interventi finanziati da 1 milione e 600mila euro

Attualità

Rimini

| 13:39 - 03 Luglio 2020

Foto di repertorio.

Saranno 288 i nuovi cantieri che apriranno a breve in Emilia-Romagna, a seguito di un finanziamento di oltre 47 milioni della Regione per far fronte ai danni del maltempo di novembre. Opere idrauliche, frane, versanti e fiumi, ripristino di strade interrotte e danneggiate da dissesti, rimozione di detriti e materiali di scarto - oltre al completo ripristino delle condizioni di sicurezza per la tratta ferroviaria Budrio-Mezzolara, nel bolognese - sono gli interventi che serviranno a riparare i danni causati da alluvioni, piogge, neve e mareggiate per cui era stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Cantieri che "sono anche una buona testimonianza della ripresa dell'attività della nostra regione dopo l'emergenza Covid, per quasi 300 interventi che si affiancano a quelli previsti dal piano triennale dei lavori pubblici appena approvato e finanziato con quasi 50 milioni di euro", commenta il presidente della Regione Stefano Bonaccini.



Agli interventi in provincia di Bologna sono destinati oltre 17 milioni di euro per 45 interventi; 10 milioni e 170 mila euro andranno alla provincia di Modena per 60 interventi, mentre Reggio Emilia e provincia per realizzare 13 interventi avranno risorse pari a 2 milioni e 780 mila euro. Ai lavori in provincia di Parma vanno finanziamenti per quasi 3 milioni di euro e gli interventi in cantiere sono 37; in provincia di Piacenza andranno 4 milioni e 500 mila euro per 54 interventi. A Ravenna sono assegnati fondi per oltre 1,5 milioni di euro per 13 interventi; Rimini potrà contare su circa 1 milione e 635 mila euro per 14 interventi. Infine, alla provincia di Forlì-Cesena andranno circa 2,4 milioni di euro per 14 interventi e a Ferrara circa 4,2 milioni per altri 38 cantieri. Nei prossimi giorni, inoltre, partiranno alcuni lavori per mettere in sicurezza gli argini del fiume Panaro, nel Modenese. I cantieri sono curati dall'ufficio operativo di Modena dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AiPo), per un importo complessivo di un milione e mezzo. E' previsto il completamento per ottobre.