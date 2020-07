Metromare: il 7 luglio il collaudo dei nuovi filobus

Attualità

Rimini

| 13:10 - 03 Luglio 2020

Il primo dei nuovi filobus arrivati il 12 giugno.

Il 15 luglio ripartirà il servizio del Metromare, nel contempo prosegue in parallelo la procedura che porterà entro l’anno alla messa in esercizio dell'infrastruttura e dei filobus snodati a trazione elettrica costruiti in Belgio, gli Exqui City18T.



Martedì 7 luglio avranno inizio le prove di collaudo, che verranno organizzate per fasi successive, secondo il programma di lavoro e la supervisione della commissione nominata dal Ministero competente in materia.



Il collaudo proseguirà poi nei giorni e nei mesi successivi, e rappresenta una delle tappe fondamentali verso la sostituzione dei mezzi usati nella fase sperimentale con i 9 filobus a trazione elettrica che andranno a costituire a regime la flotta di Metromare, segnando così l'avvio dell'esercizio con la filovia su percorso protetto, sicuro e dotato di tutti i dispositivi necessari al controllo e alla migliore gestione delle nuova linea.