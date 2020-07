Calcio RSM: La Fiorita, arriva l'attaccante ex Savignanese Peluso

Sport

Repubblica San Marino

| 12:35 - 03 Luglio 2020

Peluso nella Savignanese (foto Roberto Magnani).

Un altro rinforzo per l’attacco de La Fiorita. Il direttore sportivo Gian Luca Bollini ha trovato l’accordo per portare in gialloblù la punta classe 1990 Lucio Peluso, nelle ultime stagioni in forza alla Savignanese, in Serie D. In precedenza Peluso ha vestito le maglie di Forlì, Romagna Centro e Sammaurese, militando sempre tra la Serie D e l’Eccellenza.

Il suo arrivo si aggiunge a quello di Pieri nel reparto offensivo e a quelli del portiere Venturini e del centrocampista Errico.

Non è ancora terminato il lavoro per il diesse Bollini.

“Sto lavorando ad un altro colpo – dice – per il reparto difensivo, ma stiamo valutando qualcosa anche a centrocampo. L’obiettivo – conclude – è allestire una rosa competitiva per poterci giocare tutto”.