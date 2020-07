Calcio RSM: prima volta per la Nike sul Titano. Vestirà la Virtus Acquaviva

Sport

Repubblica San Marino

| 12:35 - 03 Luglio 2020

Da sinistra: Buda (fondatore Macsy), Montali (dg), Cenci (amministratore Macsy) e Guiducci (ds).

Per la prima volta in assoluto Nike è il fornitore tecnico di una squadre del campionato sammarinese.



Appena siglato l’accordo biennale tra l’AC Virtus Acquaviva e Macsy Srl, società riminese distributore ufficiale articoli Nike per calcio e basket.



Per i prossimi 2 anni, in tutti i momenti della stagione calcistica (allenamenti, partite ufficiali, attività di rappresentanza), l’ambizioso Club di Acquaviva vestirà integralmente una fantastica linea Nike nero verde pensata per i suoi calciatori, tecnici e dirigenti.



L’accordo con l’AC Virtus è stato reso possibile grazie alla partnership tra Macsy e GTZ Distribution di Vicenza, il più importante distributore Nike, Adidas, Le Coq Sportif in Italia



A fine luglio verranno presentate le divise e l’abbigliamento ufficiale Nike per la prossima stagione 2020/21 della AC Virtus Acquaviva.