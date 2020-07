Calcio RSM: dopo Gregori, la Cosmos conferma anche l'altro portiere Batori

Sport

| 12:35 - 03 Luglio 2020

Lorenzo Batori.

La dirigenza della Società Sportiva Cosmos annuncia di aver confermato Lorenzo Batori per la seconda stagione consecutiva.



L'estremo difensore sammarinese afferma: "La mia riconferma in squadra è veramente una bella notizia! Quando il ds Manuel Molinari mi ha chiesto se ero intenzionato a rimanere alla Cosmos, non ho esitato un attimo a dirgli di sì. Mi rende felice anche poter proseguire ad allenarmi con Andrea Gregori, il mio 'compagno di porta': quest'anno ha avuto un ruolo fondamentale nella mia crescita, non si è mai tirato indietro quando doveva darmi un aiuto o un consiglio. Tuttavia, sono dispiaciuto per il mancato proseguimento della collaborazione di Giacomo Morelli con la squadra: anche il preparatore dei portieri, con pazienza e determinazione, è stato prezioso per me nel raggiungimento di un livello superiore rispetto a quello di partenza. Non posso che augurargli tutto il meglio per il futuro! La compattezza del gruppo e l'affiatamento tra squadra, staff tecnico e dirigenza saranno sicuramente un'arma fondamentale per la prossima stagione. Sono convinto che affronteremo le partite di campionato e Coppa Titano con una consapevolezza maggiore dei nostri mezzi e conquisteremo risultati migliori".