Turismo post Covid-19, forte interesse per l'entroterra. A San Giovanni visite guidate fisse

Turismo

San Giovanni in Marignano

| 12:11 - 03 Luglio 2020

Immagine promozionale delle visite guidate a San Giovanni in Marignano.

Aps Pro Loco, in collaborazione con il Comune di San Giovanni in Marignano, si occupa della gestione dei servizi turistici, che comprendono l’apertura dell’Ufficio Informazioni Turistiche, visite guidate del centro storico ed informazioni sui principali monumenti, punti di interesse, ma anche esercizi commerciali, nonché informazioni su eventi ed iniziative nel territorio di San Giovanni. Il servizio è ripartito dal 15 giugno con tutti gli accorgimenti del caso e la predisposizione di appositi protocolli anti Covid.



«Fin da subito la percezione è stata che i turisti fossero, in quest’anno particolare, maggiormente desiderosi di conoscere l’entroterra e le sue opportunità - spiega l'amministrazione comunale - per questo si è lavorato ad un progetto che consolidasse il servizio di visite guidate del centro storico e prevedesse anche la possibilità di scoprire le bellezze ambientali, quali il percorso naturalistico sul fiume Conca, o degustare le proposte enogastronomiche di cantine e frantoi presenti nel nostro territorio».



Sono stati così introdotti due appuntamenti stabili: ogni martedì alle 21 e ogni giovedì alle 17.30 saranno attivate, al raggiungimento di un minimo di 5 partecipanti, delle visite guidate del centro storico, completamente gratuite e finalizzate a conoscere la storia del borgo ed i principali monumenti. Un’altra importante novità è il tentativo di coinvolgere nuovi volontari interessati a scoprire e conoscere meglio la storia del borgo per accompagnarli a diventare degli accompagnatori per i gruppi durante il periodo estivo. In particolare la proposta è anche per i ragazzi dai 14 anni in su. I ragazzi verranno adeguatamente formati ed accompagnati in questo percorso dai volontari Pro Loco esperti. Il primo incontro per chi fosse interessato ad intraprendere questo percorso è per mercoledì ore 18.30



Commenta l'amministrazione comunale: «L’obiettivo non è solo quello di formare altre persone interessate a far conoscere il centro a turisti e visitatori, ma anche coinvolgere i più giovani nella scoperta e riscoperta delle nostre origini. San Giovanni ha una storia davvero appassionante, che passa per l’epoca romana e per quella medievale, ma anche in epoca più recente possiamo annoverare tantissime curiosità. Teniamo molto che questa storia sia conosciuta e diffusa, che le persone la amino e la conoscano, i marignanesi in primis, e per questo abbiamo pensato a questo progetto. Per il turismo questo è un anno davvero particolare e siamo convinti che l’entroterra, dunque anche San Giovanni, possa giocare un ruolo davvero importante».



Per gli interessati a conoscere meglio San Giovanni o candidarsi come volontari per il servizio di visite guidate, è possibile contattare: Ufficio Informazioni Turistiche, tel. 0541.828124; email: info@prolocosangiovanni.it e turismo@marignano.net. Orari di Apertura Ufficio (Piazza Silvagni n. 26): dal lunedì al sabato 9-12 e 15-18 domenica 9-12.