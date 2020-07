Morciano, dal 10 luglio torna a pieno regime il punto prelievi alla Casa della salute

Attualità

Morciano di Romagna

| 12:05 - 03 Luglio 2020

Provette per analisi del sangue.

Dal 10 luglio i prelievi presso la Casa della salute di via Arno a Morciano di Romagna torneranno ad essere erogati, come di consueto, nel numero di 36 al giorno. E' la comunicazione fatta in queste ore da Ausl Romagna al Comune di Morciano di Romagna che, a fronte delle richieste pervenute da alcuni cittadini, aveva inoltrato una richiesta di delucidazioni all'azienda sanitaria. A seguito della pandemia Covid-19, il centro prelievi morcianese aveva subito una temporanea riduzione del numero di prelievi forniti giornalmente, passati da 36 a 18. A seguito di un disguido informatico, è stato inoltre necessario ricollocare 60 utenti che avevano già effettuato la loro prenotazione. Dal 10 luglio, tuttavia, cessata la fase emergenziale, saranno nuovamente disponibili 36 posti giornalieri. Non solo. Al fine di favorire il distanziamento interpersonale e il rispetto delle misure anti-Covid all'interno della sala di attesa, si è provveduto all'aggiunta di una nuova postazione. L'amministrazione comunale di Morciano ringrazia Ausl Romagna – Distretto di Rimini per i chiarimenti forniti in tempi celeri e la fattiva collaborazione nel garante servizi sanitari di qualità ai residenti.