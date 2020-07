Grande successo per la "Notte romantica" di Montefiore Conca

Attualità

Montefiore Conca

| 11:59 - 03 Luglio 2020

Una serata romantica sotto la rocca di Montefiore.

Anche Montefiore Conca ha aderito alla quinta edizione della Notte Romantica dei Borghi più belli d'Italia, che si è tenuta sabato 27 giugno, come consuetudine il sabato successivo al solstizio d’estate. Si tratta di un evento ideato dall’associazione per celebrare l’amore e il romanticismo nei piccoli grandi gioielli dell’Italia nascosta. Da Nord a Sud del Belpaese, l’evento è stato organizzato e si è svolto in totale sicurezza: certamente una Notte Romantica più intima e raccolta ma che ha comunque incontrato l’entusiasmo e la partecipazione di tanti visitatori. L’associazione ha ritenuto, dopo i vari mesi di lockdown e le graduali riaperture, di organizzare l’evento anche quest’anno: era l’occasione giusta per dare il via ufficiale alla ripartenza del turismo nei borghi e inaugurare l’estate italiana, di cui borghi saranno sicuramente gli indiscussi protagonisti. Già dal primo anno La Notte Romantica si è rivelato come uno degli eventi più interessanti del panorama di manifestazioni turistico-culturali e di intrattenimento del nostro Paese, registrando grandi consensi e grande partecipazione di pubblico, con una media di 1 milione di visitatori per edizione su tutta la rete. Numerosi i ristoranti, gli agriturismi e i bed and breakfast di Montefiore che hanno preso parte all'evento, proponendo ai loro ospiti un dessert 'a tema' dedicato a tutti gli innamorati. Non poteva mancare, allo scoccare della mezzanotte, il classico brindisi. Ad attendere i visitatori nell'elegante cornice della Rocca Malatestiana c'erano invece Costanza e Ormanno, che hanno intrattenuto il pubblico con il racconto della loro storia d'amore. Un evento, quello di sabato scorso, che è diventato virale sulle pagine dei social network, promuovendo l'immagine di Montefiore in tutta Italia. I partecipanti hanno infatti avuto la possibilità di partecipare all'esclusivo contest lanciato da 'I borghi più belli d'Italia', condividendo foto e video.