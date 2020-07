Riccione, ad Oltremare arriva in anteprima il "Crazy farm show"

Eventi

Riccione

| 11:56 - 03 Luglio 2020

Lo staff di Crazy Farm - Foto Paritani.

Luglio è arrivato sulla collina di Riccione, e a Oltremare porta con sé delle belle novità e sorprese.

Da questo fine settimana (e poi tutti i giorni alle 12.30) i riflettori sono tutti puntati sugli spazi della Fattoria, dove nella bella arena, si terrà la prima del nuovo show diretto da Elena Ronchetti, “Crazy Farm Show”. Uno spettacolo che coinvolgerà sei performer (cantanti, ballerini e attori) di fama nazionale e internazionale, e tanti simpatici ‘muppet’, pupazzi parlanti che rappresentano gli animali della fattoria.





Ispirato ai musical americani di inizio 2000, lo show accoglie il pubblico con l’affascinante Gallo Elvis, americano, egocentrico e star dello show, interpretato da Matteo Faieta. Tante le peripezie degli altri protagonisti: la Gallina Sofia che vuole fare l’attrice (interpretata da Giulia Cesaroni), la Maialina Albicocca che parla in rima e in filastrocca (Nicole Zignani), il Cavallo rapper Fabri Fieno (Alan Bertozzi) e i fratelli amanti di Tik Tok, Riccio Balsamo (Mattia Montaguti) e Pecorella Cannella (Martina Gencarelli). Tutti gli animali della Crazy Farm aspirano al successo.





In 20 minuti di show, tutto rigorosamente dal vivo, il pubblico viene coinvolto tra domande e sketch. Divertimento assicurato per i più piccoli con canzoni e rivisitazioni musicali, balletti, un rap originalissimo e la straordinaria voce di Faieta che interpreta un originale Elvis Presley.







Lunedì 6 Luglio l’appuntamento è invece in Laguna con i festeggiamenti per il compleanno del delfino maschio Golia, con la squadra addestratori e il grande pubblico, dopo l’approfondimento quotidiano delle 15:00 ‘Conosci i Delfini’. Golia compirà 27 anni.



Anche per luglio, tante promozioni e sconti solo online per le famiglie: www.oltremare.org.





