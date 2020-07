Rimini via Circonvallazione Occidentale diventa a senso vietato monte-mare di notte

Attualità

Rimini

| 11:35 - 03 Luglio 2020

Il traffico nelle vie del Rione Clodio.

Nell’ambito di una serie di sperimentazioni sulla viabilità cittadina entrerà in vigore al termine dell’installazione della nuova segnaletica, l’istituzione sulla via Circonvallazione occidentale di un senso vietato nella direzione monte mare a partire da via Olivieri nelle ore notturne, dalle ore 20 alle ore 7,30.



Una soluzione sperimentale che accoglie i suggerimenti dei residenti di Rione Clodio – via Ducale, coinvolti dall’ottobre scorso con la riorganizzazione della viabilità e l’inversione del senso di marcia su via Bastioni settentrionali e da allora percorribile con direzione mare monte dall’altezza di Porta Galliana.



Nei prossimi giorni quindi sulla via Circonvallazione occidentale sarà interdetto nelle sole ore notturne il flusso della circolazione monte – mare che rimarrà garantito dall’uso dell’asse di via Tripoli.



L’attivazione di un presidio della Polizia locale nelle prime ore della sera, faciliterà l’efficienza di questa nuova organizzazione della viabilità. I veicoli provenienti su via Circonvallazione occidentale da largo Valturio saranno dunque obbligati in questa fase alla svolta a sinistra su via Olivieri. Dalle nuove disposizioni saranno esenti una serie di categorie come polizia, ambulanze, vigili del fuoco, i veicoli autorizzati a servizio delle persone invalide, i velocipedi e gli autorizzati al transito nella Ztl esistente, le auto e i motoveicoli dei residenti, esercenti, commercianti, professionisti, abitanti in genere che abbiano necessità di recarsi alle proprie abitazioni, residenze e attività con accesso pedonale e carrabile poste sulle seguenti vie: via Circonvallazione Occidentale da via Olivieri, via D’Azeglio, via Di Duccio, via Verdi, Vicolo e Piazzetta San Martino, via Solferino, vicolo Valloni, via Beccari, via Battaglini, parte di via Ducale da Corso D’Augusto a via dei Cavalieri.