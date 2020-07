Ruba cellulare al titolare di un bar ma le telecamere la incastrano, denunciata 24enne

Cronaca

Riccione

| 10:44 - 03 Luglio 2020

Ruba il cellulare al gestore di un'area di servizio e il giorno dopo ritorna nell'esercizio commerciale come se niente fosse . Una 24enne originaria di Pesaro ma residente a Riccione, è stata denunciata per furto. La donna, la sera del 30 giugno, si era recata nell'area di servizio sulla statale adriatica al confine tra Riccione e Misano. Mentre il gestore era impegnato a soddisfare il suo ordine, lei ha notato il telefono sul bancone, l'ha rubato ed è poi tranquillamente uscita. Il gestore ha immediatamente avvisato i Carabinieri. La visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza ha permesso di identificare la donna, anche grazie ad un vistoso tatuaggio sul braccio. I militari hanno riconosciuto la 24enne per precedenti per droga. Il giorno dopo, mentre i Carabinieri erano a casa sua per rintracciarla, la donna è tornata sul “luogo del delitto” come se niente fosse. Il titolare dell'area di servizio ha avvisato i Carabinieri che l'hanno fermata e controllata. La 24enne, dopo un primo momento di imbarazzo, ha consegnato il cellulare che aveva con sé ammettendo di averlo rubato. E' stata denunciata per furto.