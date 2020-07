Riccione, neanche il tempo di sedersi che le rubano la borsa, denunciati due minorenni

Cronaca

Riccione

10:33 - 03 Luglio 2020

Carabinieri in servizio.

Si siede sulla panchina, poggia la borsa e in meno di un secondo due ragazzi gliela portano via. Lo spiacevole episodio è accaduto ad una turista, giovedì sera verso le 20 sul lungomare di Riccione all'altezza del bagno 55. I due ladri sono minorenni, hanno 15 e 16 anni, italiani (uno di origini moldava). Hanno notato la borsa e, dopo averla agguantata in modo fulmineo, sono scappati a gambe levate. L'allarme è scattato immediatamente. Un passante ha rincorso i due ladri riuscendo a bloccare quello che aveva in mano la borsa. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno iniziato una vera e propria caccia all'uomo rintracciando nel giro di poco il secondo minore. I due sono stati portati in caserma dove non hanno proferito parola, anche in presenza dei propri genitori. I ragazzi sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per i minori di Bologna e devono rispondere di furto aggravato. La borsa è stata restituita alla legittima proprietaria.