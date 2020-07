Libri: Sandro Veronesi vince per la seconda volta il Premio Strega

Attualità

Nazionale

| 09:44 - 03 Luglio 2020

Lo scrittore Sandro Veronesi.

Sandro Veronesi, con il romanzo 'Il Colibri'' (La nave di Teseo), ha vinto la 74esima edizione del Premio Strega, promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. Lo scrittore, vincitore anche nel 2006 con 'Caos Calmo', ha ottenuto 200 voti, superando Gianrico Carofiglio, autore de 'La misura del tempo' (Einaudi) con 132 voti. Veronesi e' il primo scrittore a eguagliare il bis riuscito in passato soltanto a Paolo Volponi, nel 1965 con 'La macchina mondiale' e nel 1991 con 'La strada per Roma'. Rispettando le attuali prescrizioni governative in materia di distanziamento fisico, la serata finale non si e' potuta svolgere alla presenza del pubblico. Questo ha consentito di svolgere lo scrutinio dei voti di nuovo sulla balconata del Ninfeo, come nelle dieci edizioni svolte a partire dal 1953, il primo anno in cui lo Strega e' stato assegnato nella cornice del Museo Etrusco. Veronesi farà tappa in diverse localita' italiane tra cui Rimini il 29 agosto per UlisseFest, la festa del viaggio.