Ruba uno scooter sul lungomare, ed è contromano e senza casco. Arrestato

| 17:08 - 02 Luglio 2020

Lungomare di Rimini, foto di repertorio.

Un 22enne originario di Bologna, con precedenti penali e di Polizia, è stato arrestato ieri pomeriggio (mercoledì 1 luglio) dalla Polizia, durante un servizio di pattugliamento della via Parini di Riccione. Il giovane aveva da poco rubato uno scooter parcheggiato sul lungomare Spadazzi, appartenente a un bagnino di salvataggio di 20 anni, riminese. Privo peraltro del patentino e del casco, il 22enne ha cercato di sfuggire agli agenti, prima percorrendo una via contromano, poi abbandonando lo scooter, ma i suoi tentativi sono stati vani. Il furto è stato peraltro ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di un albergo: le immagini lo hanno ritratto mentre forzava la carena anteriore dello scooter, per poi manometterne il blocco accensione.