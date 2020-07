FOTO Stefano Boeri firma il progetto per ridisegnare "il cuore" della città di Riccione

Attualità

Riccione

| 17:00 - 02 Luglio 2020

Stefano Boeri.

Lo studio di Stefano Boeri firmerà il progetto per la trasformazione del “cuore” di Riccione. "Una nuova visione per il Distretto Ceccarini, basata su tre grandi obiettivi legati all'ecologia urbana, alla mobilità lenta e alla qualità civica", spiega l'amministrazione comunale in una nota. L'obiettivo è trasformarlo in un "arcipelago urbano verde", "dove innestare le energie del turismo sostenibile con le qualità ambientali del sito". Definisce meglio il concetto l'architetto Boeri, oggi (giovedì 2 luglio) in visita a Riccione: “Rendere il Distretto Ceccarini un polo turistico sostenibile a 360 gradi significa non solo prefigurare la demineralizzazione dei suoli e l'aumento delle coperture verdi ma anche introdurre cicli innovativi per la riduzione della quantità di rifiuti e per la loro raccolta, ottimizzare i consumi idrici ed energetici e potenziare la produzione di energia da fonti rinnovabili traguardando la costruzione di una vera e propria rete integrata di smart grid”. Soddisfatta il sindaco di Riccione Renata Tosi: "Quello che abbiamo in mano oggi sarà insomma uno strumento essenziale perché non si intende solo superficialmente riposizionare gli arredi, ma migliorare in profondità la struttura cittadina con un cambiamento radicale, individuando soluzioni strategiche e culturali che includano anche l'ascolto di tutte le parti interessate: cittadini, operatori turistici e categorie". Si tratta ovviamente del primo step del percorso che porterà alla rivoluzione del quadrilatero che va da viale Cesare Battisti al Porto, dalla linea ferroviaria fino al mare, passando per Viale Ceccarini: ora partirà la fasei di progettazione.