Domenica spettacolo sulla pista di Misano con le Porsche 911. Ecco tutti i duelli

Sport

Misano Adriatico

| 16:58 - 02 Luglio 2020

Protagoniste le 911 da pista e stradali.

Il Porsche Club GT può accendere i motori della sua prima stagione in pista. Tutto è pronto per il round che domenica 5 luglio al Misano World Circuit inaugura il 2020 dopo i rinvii dovuti all'emergenza da covid-19. Il Porsche Club Umbria, promotore della serie, conferma tutte le misure di sicurezza (porte chiuse comprese), 4 categorie in gara e il successo di adesioni a quota 41 iscritti provenienti da tutta Italia (e in piccola parte anche dalla Svizzera). Riconosciuto da ACI Sport e con protagoniste le Porsche 911 da corsa e stradali, il nuovo monomarca nazionale propone le spettacolari sfide del time attack, l'adrenalinica specialità che premia la ricerca del limite e del giro più veloce. Primo di 5 appuntamenti di prestigio, il round del Misano World Circuit sarà trasmesso in diretta streaming sul web attraverso i canali web legati al Time Attack Italia.

Sono ben 9 i piloti emiliano-romagnoli presenti, a “coprire” tutte le categorie e alcuni di loro in ballo per la vittoria finale. Sono 5 i ravennati (Luca Ferranti, Marco Pellegrino, Carlo Manetti, Giorgio Biggi e Fabio Grilli), ai quali si aggiungono il pistard Luca Pastorelli, l'“avvocato volante” modenese già driver protagonista nella Porsche Carrera Cup Italia, il bolognese Davide Stabbellini, il parmense Luigi Podestà e il romagnolo di Forlì Alessio Mazzolini.

Tra le quattro categorie in gara, con 20 iscritti la più numerosa è l'attesissima Goodyear GT3 RS, dove sono protagoniste tutte le Porsche 911 GT3 RS modello 991 e si profila un avvincente “triello” di vertice per la vittoria finale tra il brianzolo Gianluca Giorgi, il siciliano Diego Locanto e il cuneese Danilo Paoletti.

Sono 6 gli iscritti nella Panta GT3: al volante delle 911 GT3 mirano al gradino più alto del podio il ravennate Marco Pellegrino, il bresciano Alessio Valesina e il pratese Davide Zumpano.

Nella classe Paddock GT, riservata alle GT2, GT3 e GT3 RS meno recenti e alle GT4, tra gli 8 contendenti spiccano le ambizioni di un altro pilota ravennate, Carlo Manetti, del leccese di Taviano Roberto Nocco e del direttore del Centro Porsche Latina Marco Santanocita.

Grandi sfide sono attese nella categoria “racing” D-Factory Cup, dove al volante delle 911 GT3 Cup da pista e prime attrici della Carrera Cup Italia i riflettori sono puntati sul già esperto protagonista del monomarca tricolore Luca Pastorelli. Il pilota e “avvocato volante” modenese troverà nel ravennate Fabio Grilli e nel forlivese Alessio Mazzolini due rivali altrettanto ambiziosi.

Il format dei weekend include per ciascun pilota 4 turni da 25 minuti. Il primo vale come prove libere, i successivi sono turni di gara. La classifica di ciascuna categoria scaturirà dalla somma dei due migliori tempi ottenuti nelle 3 sessioni di gara e un ulteriore punteggio premierà il giro più veloce in assoluto.

Visto l'elevato numero di partenti, nel programma di Misano gli iscritti al primo round saranno suddivisi in due gruppi: il primo riservato alla Goodyear GT3 RS e il secondo alle altre tre categorie. Il turno di prove libere è previsto rispettivamente alle 10.30 (gruppo A) e alle 11.20 (gruppo B), mentre gara 1 scatta alle 14.00 e alle 14.50, gara 2 alle 16.30 e alle 17.20 e gara 3 alle 19.00 e alle 19.50. Come accennato, tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta streaming.