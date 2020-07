Da lunedì 6 luglio si torna a studiare e a leggere nella biblioteca di Riccione

Attualità

Riccione

| 16:47 - 02 Luglio 2020

Il centro della Pesa di Riccione.

Da lunedì 6 luglio la biblioteca comunale di Riccione riapre le sale di studio e di lettura e riavvia gran parte delle attività culturali e di promozione della lettura interrotte a causa dell’emergenza Covid-19.



Riaprono le sale di studio e di lettura: nonostante il distanziamento fisico e la riduzione delle sedute, la biblioteca garantirà ben 70 postazioni di studio singole, 41 nelle sale interne (sala studio al piano terra e sale per lo studio individuale al primo piano) e 29 nel giardino, sotto i tre gazebi e all’ombra degli alberi. Altre 10 postazioni singole saranno quelle riservate ai giovanissimi utenti (fino ai 14 anni) dell’area Ragazzi al piano terra. La sezione Prime letture (0-9) sarà accessibile a bambini e genitori solo per la scelta dei libri, ma non per la permanenza e la lettura sul posto. Altra novità molto attesa dai lettori: sarà nuovamente consentito l’accesso ai libri a scaffale, anche se guidato e contingentato (non più di cinque lettori contemporaneamente) sotto la supervisione dei bibliotecari, preceduto e accompagnato da disinfezione delle mani.



Per accedere alla biblioteca e alle sale rimane obbligatorio l’uso della mascherina e del gel per le mani, con dispenser posti, oltre che all’ingresso e nei bagni, in diversi punti della biblioteca e del giardino. In postazioni segnalate, inoltre, gli utenti troveranno spruzzatori di liquido disinfettante e carta a strappo per l’auto-pulizia delle superfici di appoggio. Rimangono purtroppo interdette, in questa fase, le postazioni internet fisse e la consultazione di riviste e i quotidiani. Il servizio di Emeroteca è rinviato ad una successiva fase. Sempre secondo le nuove linee guida regionali, i libri che rientrano dal prestito rimarranno in “quarantena” per sette giorni, prima di essere riammesse in catalogo e nuovamente disponibili per il prestito.





Da lunedì 6 luglio anche la sala conferenze del centro della Pesa sarà nuovamente disponibile per lo svolgimento di iniziative e incontri. La capienza usuale di 90 sedute è stata rideterminata, distanziando opportunamente le sedute, in 37 posti complessivi compresi relatori e operatori/tecnici in servizio. Ripartono anche alcune delle attività di promozione della lettura abituali della biblioteca, già programmate da mesi. Prima fra tutti l’attesa rassegna di letture animate in spiaggia “Storia e Storie in spiaggia” che ripartirà proprio nel pomeriggio di lunedì 6 luglio (ore 17,30), con un fitto programma di appuntamenti (due a settimana) dal Bagno 97, per concludersi il 27 di agosto.



Ripartiranno a breve anche gli incontri dei gruppi di lettura attivati dalla biblioteca: Il Rifugio Letterario e Il Vicolo (adulti) e il Club dei Viaggiatori Immaginari (ragazzi). Verrà infine presentato a giorni il calendario della rassegna estiva Riccione Paese dei Libri - incontri culturali in piazzetta Parri, in collaborazione con il Comitato d’area di Riccione Paese.



«Finalmente entriamo a pieno titolo nella cosiddetta fase 3 riattivando le attività culturali della biblioteca comunale», sottolinea l’assessora ai servizi educativi, Alessandra Battarra, «sempre ricordando che la salute viene prima di tutto, in Biblioteca sono state messe a punto le norme comportamentali e igieniche per garantire la sicurezza degli utenti e dei dipendenti, ma allo stesso tempo abbiamo pensato che fosse necessario riattivare le iniziative culturali sempre molto seguite ed amate dai nostri cittadini. In questi giorni, in tanti mi hanno chiesto informazioni sui futuri eventi e quindi sono contenta di poter dare una risposta positiva».