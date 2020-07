Calcio RSM: Cosmos, prolunga il nazionale Michele Cervellini

Sport

Repubblica San Marino

| 16:46 - 02 Luglio 2020

Michele Cervellini.

I dirigenti della Cosmos sono lieti di annunciare di essersi assicurati, per un'altra stagione (la terza consecutiva), le prestazioni sportive di Michele Cervellini.

Il centrocampista della Società Sportiva Cosmos e della Nazionale di San Marino afferma: “Sono molto contento di rimanere alla Cosmos perché è una società molto seria e, nonostante la scorsa stagione non sia stata semplice, ha dimostrato per l’ennesima volta di essere composta da persone affidabili. Per me la Cosmos è più di una squadra, è una grande famiglia ed è ciò che cerca qualsiasi calciatore nella squadra che rappresenta. La riconferma di mister Protti sulla panchina gialloverde è uno dei motivi che mi hanno convinto a indossare per un altro anno la maglia gialloverde perché la scorsa stagione è rimasta incompiuta, un po’ a causa dell’emergenza coronavirus e un po’ perché per noi è stato un anno di transizione dopo l’arrivo di giocatori e staff tecnico nuovi. Spero che per la prossima stagione si possa ripartire dalle cose buone fatte in quella scorsa, mettere da parte tutti gli sbagli da noi commessi e provare a centrare qualche grande traguardo che da troppo tempo manca alla Cosmos e che la sua dirigenza meriterebbe di conquistare”.