Rimini: pioggia di domande per i prestiti di liquidità, superate le seimila richieste

Attualità

Rimini

| 16:19 - 02 Luglio 2020

Foto di repertorio.

Il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti riporta i dati, aggiornati al 2 luglio, sulle domande presentate per richiedere i finanziamenti a garanzia statale al 100-90-80%.

«Dati che certificano l’importanza di questa misura di sostegno alle imprese, in una fase estremamente delicata per il nostro Paese, con tante aziende in difficoltà in seguito agli effetti del lockdown», spiega Croatti. In Provincia di Rimini le domande complessive presentate sono state 6.625 e l’importo complessivo finanziato è di oltre 293 milioni di euro. 5.912 di queste domande riguardano il finanziamento fino a 30.000 euro. «Sono risorse fondamentali per dare ossigeno a tante piccole imprese del nostro territorio, messe in ginocchio da una crisi gravissima e che si trovano ad affrontare una stagione estiva complicata», conclude il senatore pentastellato.