Ogni mercoledì sera torna la Gradéla a maréina, la grigliata di mare più famosa di Miramare

Attualità

Rimini

| 15:32 - 02 Luglio 2020

Alcuni degli organizzatori della Gradéla a maréina.

Prima "Gradéla a maréina" da cento e lode, tanti sono stati i partecipanti alla grigliata di pesce inaugurale della stagione 2020 del chiringuito Munell, all'altezza del bagno 143 di Rimini Miramare. L'iniziativa, organizzata come di consueto dal consorzio Alberghi Tipici Riminesi, si ripeterà ogni mercoledì sera per dare agli ospiti delle strutture aderenti un'occasione in più per incontrarsi, assaggiare le prelibatezze romagnole e trascorrere una serata al lume di luna e delle lampadine che incorniciano quel tratto di spiaggia. Per informazioni e prenotazioni sulle prossime edizioni è sufficiente contattare la reception. L'antipastino di pesce viene servito con l'accompagnamento di un calice di vino a partire dalle 19.30.