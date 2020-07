Sbuca dal giardino di casa, bimbo di 2 anni investito da autobus

Cronaca

Rimini

| 15:00 - 02 Luglio 2020

Automedica, foto di repertorio.

Poteva finire in disgrazia, ma fortunatamente l'impatto contro l'autobus è avvenuto sulla fiancata del mezzo: un bambino di 2 anni è stato portato in ospedale nella mattinata di oggi (giovedì 2 luglio), dopo un incidente avvenuto in via Tommaseo a Rimini, intorno alle 10. Secondo una prima ricostruzione, il bambino è sfuggito al controllo dei parenti mentre si trovava nel giardino di casa, ed è uscito in strada correndo, proprio mentre transitava un autobus. Fortunatamente non è stato investito, anche se l'impatto con la fiancata ha richiesto l'intervento del personale medico, sul posto con ambulanza e automedica. Il ricovero all'ospedale Infermi è avvenuto in codice di media gravità. I rilievi affidati alla Polizia Municipale.