Sport, Regione frena su quelli di contatto: è fine distanziamento

| 14:41 - 02 Luglio 2020

Sport di contatto restano vietati.

L'Emilia-Romagna frena sugli sport di contatto: restano vietati causa distanziamento per il covid. La conferma e' arrivata oggi in commissione dal capo di gabinetto della Regione Giammaria Manghi. "Siamo possibilisti- ha precisato Manghi- ma con la cautela del caso visto che la ripresa degli sport di contatto sarebbe di fatto il superamento del distanziamento sociale". Apprezzamenti bipartisan per la scelta di mantenere per ora il divieto. "Apprezzo la relazione di Manghi e sullo sport di contatto, sarebbe bizzarro la loro ripresa mantenendo le vigenti norme sul distanziamento sociale per il resto della societa'", afferma il consigliere di Fratelli d'Italia Michele Barcaiuolo. Sulla stessa linea la forzista Valentina Castaldini, mentre anche dal centrosinistra il Pd Andrea Costa ("Dai territori c'e' grande apprezzamento") e Stefania Bondavalli della lista Bonaccini ("Stiamo fornendo strumenti di speranza a un mondo che vuole ripartire") arriva consenso all'esecutivo regionale. Manghi ha anche fatto il punto sui voucher per l'iscrizione ai corsi dei figli: finora sono 60 i Comuni emiliano-romagnoli che non hanno ancora fatto richiesta, "ma ci si sta lavorando".



Per quanto riguarda il bando sulla programmazione sportiva, sono arrivati 369 progetti, "come nel 2019 nonostante il coronavirus". Manghi si e' soffermato soprattutto sul bando per i progetti sportivi: "Siamo molto soddisfatti perche' abbiamo avuto le stesse richieste del 2019, benche' quest'anno ci sia stata l'emergenza coronavirus: entro settembre assegneremo le risorse previste pari a un milione di euro". Dei 369 progetti 22 sono nel riminese.