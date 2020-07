Paola Marella ospite dell'inaugurazione del nuovo showroom Febal Casa a Cerasolo

Eventi

Coriano

| 07:26 - 03 Luglio 2020

Locandina dell'inaugurazione.

Nuovo layout per il flagship store Febal Casa di Cerasolo che verrà inaugurato sabato 4 luglio alle ore 18:00. Ospite di Febal Casa al taglio del nastro di apertura dello store e madrina del brand per un giorno l’architetto Paola Marella che, per l’occasione, offrirà gratuitamente la propria consulenza di arredo ai clienti che avranno prenotato il servizio presso il punto vendita o sulla pagina FB Febal Casa Cerasolo.



Il flagship store, si sviluppa su una superficie di circa 1.000 mq e trasmette in modo preciso tutti i valori del brand attraverso ambientazioni di grande impatto emotivo con un concept completamente rinnovato. Lo spazio, grazie alle proposte total living del brand, presenta l’idea di casa e di abitare contemporaneo di Febal Casa. La suggestiva architettura del flagship store fa da cornice ai prodotti più significativi delle nuove collezioni del brand, che puntano a regalare una percezione di sofisticata eleganza con un design centrato sui dettagli.



I materiali utilizzati per l’allestimento sono riconducibili allo stile Febal Casa: parquet per i pavimenti, pareti dai toni caldi intervallate da eleganti boiserie in legno e rivestimenti in materiali pregiati.



In esposizione un’ampia gamma di arredamento completo per tutta la casa, dalla zona living alla cucina, alla zona notte pensata per regalare ai clienti un’esperienza di acquisto unica.



Il concept dello store prevede, inoltre, la presenza di un’Area Experience, uno spazio esclusivo in cui il cliente può usufruire di un servizio di consulenza di altissima qualità, visionare interi campionari e scegliere tra le più diverse proposte personalizzate di arredo.



“Con l’inaugurazione del flagship store di Cerasolo – commenta Emanuel Colombini, Presidente di Colombini Group – vogliamo dare un segnale forte. E’ il momento di ripartire e di guardare con fiducia al futuro. Noi lo stiamo facendo e stiamo continuando ad investire sul territorio e per il territorio. Credo molto nel nostro piano strategico di sviluppo e sono estremamente orgoglioso di poter ripartire proprio da qui, dalla nostra “casa”. Durante il periodo di lockdown abbiamo lavorato molto per sviluppare nuovi prodotti coerenti con le evoluzioni delle modalità di vivere la casa, come armadiature per gli ingressi dedicate alla igienizzazione degli indumenti, o sistemi di home working integrati nelle nostre soluzioni di arredo. Ma anche nuovi servizi, per dare sempre più supporto ai nostri clienti e alla rete dei nostri punti vendita”.



Attualmente i punti vendita Febal Casa in Italia sono 103; il piano di espansione partito a inizio anno prevede l’opening, nell’arco del 2020, di altri 20 punti vendita sul territorio nazionale.



Febal Casa Cerasolo

S.S. Rimini - San Marino Km 8,2

Coriano (RN)



Febal Casa è il brand con cui Colombini Group, attraverso i punti vendita monomarca distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale, commercializza programmi di arredo completi per tutta la casa, dalle soluzioni cucina a proposte living e notte.



Colombini Group, fondato nel 1965 dall’omonima famiglia nella Repubblica di San Marino, è oggi leader in Italia nel settore dell’arredamento con i propri marchi Colombini Casa, Febal Casa, Rossana e Colombini Group Contract, struttura specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni chiavi in mano in ambito residenziale, hotellerie e commerciale. Il Gruppo vanta una superficie produttiva di circa 250 mila metri quadri, oltre 1.000 collaboratori ed una rete distributiva di oltre 6.000 punti vendita, di cui 170 negozi monomarca in vari paesi mondo.